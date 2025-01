Una folla commossa rende omaggio a Maria Grazia Sestero: “Impegno e passione civile”

“La vostra presenza ci consola e ci permette di capire la dimensione che mia moglie ha avuto presso la comunità cittadina. Ma fa anche male, perché dimostra il vuoto che lascia e che solo la memoria potrà riempire”. Così il marito di Maria Grazia Sestero, Gianfranco Gianotti, ha accolto la folla di persone che fin dal primo pomeriggio ha invaso la sala Marmi del Comune per rendere omaggio alla ex deputata e assessore comunale e provinciale, scomparsa il primo giorno del 2025 all’età di 82 anni. “So chi l’ha portata via, la ragione lo sa spiegare. Ma fa male lo stesso”.