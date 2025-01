La Befana porta la neve a Bardonecchia a pochi giorni dall’inizio delle Universiadi [FOTO E VIDEO]

L’Epifania porta via tutte le Feste, ma anche la neve. Questa mattina, lunedì 6 gennaio, chi era a Bardonecchia ha potuto godersi una fitta nevicata che in questo momento sta imbiancando la località sciistica della Valle di Susa.

A Bardonecchia la neve è stata molto attesa dai vacanzieri, che da Natale a oggi hanno visto un susseguirsi soltanto giornate di sole. C'è però da dire che la spruzzata del 20-21 dicembre aveva imbiancato il paese e per tutte le Feste la neve caduta è stata sufficiente per far divertire i bambini con i bob e gli sciatori che hanno potuto godersi le piste del Colomion e dello Jafferau, anche se gli impianti non erano tutti aperti.