Attacco epilettico al gate delle partenze di Caselle: uomo salvato da due agenti della polizia

Due agenti della Polizia di Stato, in servizio presso lo Scalo aereo di Torino Caselle, hanno soccorso durante le festività natalizie un uomo in partenza per le vacanze.





A dare l'allarme una passeggera che ha informato i poliziotti di una persona colta da un malore al gate 10. Sulle panchine gli agenti trovano l’uomo in stato di semi incoscienza che respira affannosamente, lo sdraiano per terra e contattano la sala medica per l’invio dei soccorsi.



Una donna lì vicino scossa e impaurita avverte gli agenti che il marito soffre di epilessia. Così i poliziotti mettono il corpo dell’uomo in posizione di sicurezza al fine di evitare l’inghiottimento della lingua e il soffocamento.



Dopo la manovra l’uomo inizia a respirare correttamente e riprende colore, mentre gli agenti gli parlano per tenerlo vigile e cosciente in attesa dell’arrivo dei medici.

L’uomo è stato poi trasportato in ospedale per le cure del caso, in serata viene dimesso dopo i controlli. La famiglia ha poi voluto ringraziare la Polizia di Stato per la professionalità dell’operato dei poliziotti.