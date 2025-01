Da Millie O' Connell a Carly Anderson, le star di Broadway e del West End arrivano a Torino

Non soltanto star hollywoodiane, Torino, ormai crocevia di stelle del cinema, è pronta ad ospitare da sabato 11 gennaio per il sesto anno le masterclass con i nomi più importanti del musical internazionali provenienti da Broadway e dal West End di Londra grazie al Broadway & West End Gypsy Project della Gypsy Musical Academy, la storica accademia di musical e spettacolo di Torino.

L’unica realtà sul territorio piemontese in grado di preparare i ragazzi per i più prestigiosi palchi internazionali come, appunto, quelli inglese e americani.



Quattro gli appuntamenti in programma duranti i quali si succederanno presso la sede di via Pagliani 25: