I talenti universitari della scienza si ritrovano a Torino per le Olimpiadi delle Menti

I giovani talenti della scienza, espressi dal mondo internazionale universitario e sportivo, si riuniscono a Torino per una due giorni di vere e proprie Olimpiadi delle Menti: succede in occasione della SPRINT GENERATION, il palinsesto di iniziative nato con il contributo della Camera di commercio di Torino per dare una risposta concreta alle grandi questioni del nostro pianeta e del suo futuro, che si svolgeranno tra 14 e il , durante lo svolgimento dei Torino 2025 FISU World University Games.

Il primo grande appuntamento è il 14 gennaio, il World Conference Day, che ruota attorno a quattro temi principali: lo Sport, il Rischio, l’Innovazione e le Tecnologie - Sport, Risk, Innovation e Technologies - dal cui acronimo è nato il nome del progetto, SPRINT. Si tratta della conferenza scientifica di rilievo internazionale che si svolgerà presso il Centro Congressi Torino Lingotto, e che vedrà alternarsi sessioni di approfondimento sui principali temi della Sprint grazie al coinvolgimento del network universitario piemontese: l'Università di Torino, il Politecnico di Torino, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università di Scienze Gastronomiche.

Quattro le “lectio magistralis” (tecnicamente keynote lectures) in programma nella mattinata del 14, tenute da 4 nomi di rilevanza mondiale nel contesto della ricerca universitaria: Yannis Pitsiladis, Professore del Dipartimento di Sport, Educazione Fisica e Salute dell’Università di Hong Kong, Daniel Svensson, Professore Associato Scienze dello Sport all’università di Malmö University e Guest Professor all’Università di Torino, Anna Bjerkefors, Professore Associato alla Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH) e affiliata al Karolinska Institute, e Maria Fiorenza Caboni, Professore nel campo dell’alimentazione, Scienza e Tecnologia presso l’Università di Bologna.

Verranno sviluppati i temi più attuali quali la massiccia diffusione di sempre più evoluti dispositivi medicali indossabili dagli sportivi per prevenire incidenti e preservare la salute durante la loro attività, le innovazioni della telemedicina nei grandi eventi sportivi, la sostenibilità e alimentazione in ambito sportivo, fino a toccare il mondo dello sport paraolimpico e dello sviluppo di sempre più sofisticate tecnologie per permettere la sempre maggiore accessibilità degli atleti con disabilità alle attività sportive, agonistiche e non.

Nel pomeriggio, seguirà una tavola rotonda incentrata sul tema oggi più che mai attuale delle nuove scoperte e prospettive nella prevenzione e nella gestione degli infortuni negli sport invernali ("New insights in winter sports injuries prevention and management"), in contemporanea a sessioni parallele gestite direttamente dagli Atenei ed incentrate ciascuna su uno dei temi della Sprint, con l'obiettivo di presentare le innovazioni e progettualità locali sviluppate dai Poli universitari.