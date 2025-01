Smog a Torino, migliora la qualità dell'aria: domani via libera ai diesel Euro 5

Complice le piogge e la neve sulle montagne delle scorse ore, a Torino migliora la qualità dell'aria e torna bianco il semaforo antismog. Secondo i dati forniti da Arpa Piemonte, da domani fino a venerdì compreso entrerà in vigore il livello 0 con le sole misure strutturali di limitazione del traffico.

Chi potrà circolare

Dal 9 gennaio torneranno liberamente a circolare in città le auto ed i veicoli Diesel Euro 5. Restano invece in vigore le misure strutturali, valide tutto l’anno, che prevedono il blocco tutti i giorni h24 dei veicoli benzina, diesel e metano con omologazione inferiore o uguale a euro 2. Dal 15 settembre al 15 aprile nei giorni feriali (lun-ven), dalle 8 alle 19, non possono circolare anche i Diesel euro 3 e 4.

Si ricorda che eventuali variazioni del semaforo antismog, con le relative misure di limitazione del traffico, vengono comunicate il lunedì, mercoledì e venerdì, giorni di controllo sui dati previsionali di PM10, ed entrano in vigore il giorno successivo.