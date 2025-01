Flashback Habitat riparte con la stagione di Sta cosa del Jazz: prima serata con Luca Biggio Quartet

Luca Biggio è nato a Torino il 5 dicembre del 1965, inizia a studiare musica all’età di 10 anni. Si diploma nel 1986 in clarinetto con il M° Sergio Avanzo presso il conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria e in jazz con il M° Furio Di Castri presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, città dove attualmente vive. Nel 1988 è vincitore della borsa di studio della Berklee School di Boston (USA) presso i seminari estivi a Perugia in occasione dell’Umbria Jazz. Ha collaborato con i più rappresentativi esponenti del jazz italiano e internazionale tra i quali Flavio Boltro, Furio Di Castri, Paolo Birro, Antonio Faraò, Paolo Fresu, Maria Pia De Vito, Gianluca Petrella, Antonello Salis, N’guyen Le, Danilo Rea , Max Carletti, Lucio Terzano, Mario Rusca, Gianni Cazzola, Marco Tamburini, Roberto Gatto, Alberto Mandarini, Maxx Furian, Stefano Battaglia, Sergio Berardo, Francesco Bearzatti, Gianni Basso, Tullio De Piscopo, Billy Cobham. Fabio Gorlier si è diplomato in pianoforte classico presso il Conservatorio G.Verdi di Torino, ma parallelamente si è accostato al rock, al blues, ma soprattutto al jazz. Da diversi anni è impegnato in un'intensa attività concertistica, partecipando a numerose rassegne italiane: Torino Jazz Festival, Time in Jazz di Berchidda, Mito, Dolomiti Ski Jazz, Time di Sassari, Europa Cantat, Piacenza Jazz Fest, Festival Jazz di Nuoro, Venezia Jazz Festival, Avigliana Jazz Festival, Fiorenza Jazz Festival, Expo 2015. Si è esibito spesso all'estero in paesi quali Scozia, Irlanda del nord, Francia, Turchia, Croazia, Etiopia, Turkmenistan, Romania (Craiova Jazz Festival 2018), Svizzera (Festival del Cinema di Locarno 2015), Austria (nell'ambito della stagione Tiroler Festspiele di Erl), Ecuador (Festival della cultura italiana), Palestina (Jasmine Festival di Gerusalemme e Ramallah), e Cina (Festival Jazz. di Shanghai). Ha suonato con moltissimi musicisti importanti, tra cui Billy Cobham, Furio Di Castri, Andy Sheppard, Diane Schuur, Maria Pia De Vito, Javier Girotto, Terell Stafford, Gianluca Littera, Gianni Basso. Ha partecipato a numerose incisioni discografiche ed è inoltre molto attivo come didatta.