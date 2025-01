Cantieri 2025, ecco la "call for artists"

Cantieri - formazione, sperimentazione e ricerca per le arti performative è un progetto di alta formazione organizzato da Play with Food festival e Casa Fools, in collaborazione con Zerogrammi nell’ambito di Inventario, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e con il supporto de Il Circolo dei lettori.

gratuitamente preziose occasioni di alta formazione e sperimentazione con artist* e professionist* di eccellenza, e importanti momenti di confronto e scambio con collegh*, operatrici e operatori.

Per Cantieri 2025 l’offerta formativa prevede tre masterclass gratuite, dedicate sia alla formazione artistica sia al comparto organizzativo, che si terranno a Torino nel mese di marzo 2025, in date vari Per danzatori e performer sarà imperdibile l’appuntamento con Carolyn Carlson, assistita da Sara Orselli. Carlson, tra le figure più importanti della danza contemporanea a livello mondiale, insignita nel 2006 del Leone d’Oro per la danza alla Biennale di Venezia, sarà per la prima volta a Torino in qualità di docente: un’occasione formativa unica e preziosa.

Le altre masterclass saranno a cura di Lisa Ferlazzo Natoli / lacasadargilla (recitazione), tra le più interessanti e apprezzate compagini artistiche della scena contemporanea italiana, e Elena Lamberti (distribuzione dello spettacolo dal vivo), organizzatrice e comunicatrice del teatro di lunga e consolidata esperienza, recentemente autrice del libro La distribuzione degli spettacoli dal vivo, edito da Titivillus.

La partecipazione, totalmente gratuita, è aperta a professionisti delle arti performative, su selezione a cura dei promotori e delle docenti.

La scadenza per l’invio delle candidature è domenica 19 gennaio 2025.

Tutti i dettagli dell’offerta formativa e le indicazioni per inviare la propria candidatura ai seguenti link:

https://www.playwithfood.it/cantieri-2025-call-for-artists/

https://www.casafools.it/call-for-artist/