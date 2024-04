Dai servizi digitali a turismo, trasporti e spid: ecco il nuovo Punto Informazioni della Città di Torino

Chiuso da ottobre 2023, domani riaprirà il nuovo punto informativo del Comune in piazza Palazzo di Città. Ristrutturato completamente e reimmaginato per riunire in un unico sportello più servizi , il nuovo Punto Informativo Unificato (PIÙ) risponderà alle domande dei cittadini e dei turisti su svariati temi, dalle attività del Comune all'offerta turistica, passando per i trasporti e i servizi pubblici digitali.

"Abbiamo voluto un punto informativo unificato - ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo durante l'inaugurazione - cioè in un unico punto un luogo dove reperire più informazioni. Abbiamo rispettato la tabella di marcia, questo luogo era da rifare e da 30 anni non veniva ripensato per i cittadini e i tanti turisti che stanno arrivando a Torino. Vogliamo rendere più trasparente tutta l'attività dell'amministrazione comunale, far conoscere i servizi della Città ma anche accogliere segnalazioni, richieste e proposte: ci sarà un meccanismo di sportello pubblico per raccogliere osservazioni, critiche, suggestioni. Ci saranno i facilitatori digitali, per quanto riguarda la digitalizzazione che rischia di creare maggiore disuguaglianza tra le persone che hanno accesso a questi servizi informativi ma non hanno gli strumenti. Il punto sarà aperto in orario di ufficio ma cercheremo di renderlo sempre aperto in situazione di maggiore afflusso, magari durante i grandi eventi. L'idea è quella di espanderlo nelle altre 7 circoscrizioni di Torino".