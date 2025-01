Il Comitato Dora Spina 3 se la prende con il Todays: "Un altro grande evento in quello che si chiamava Parco Dora"

"La logica imporrebbe che i grandi eventi che impattano sui quartieri che li ospitano siano distribuiti nella città. Il Comune di Torino ha trovato invece quasi un unico luogo dove scaricarli: quello che una volta era un Parco attorno alla Dora". Inizia così il comunicato del Comitato Dora spina 3 contro il Todays Festival, che si terrà proprio al parco Dora.

"Da anni il nostro Comitato sottolinea che l'utilizzo libero di tutto il Parco Dora da parte dei cittadini è sempre più compromesso dal susseguirsi di grandi eventi, dal montaggio/smontaggio delle loro attrezzature, dai lavori di recupero di quella grande parte delle aree verdi continuamente distrutte, posto che ci sia ormai una finestra tempistica per farlo tra una manifestazione e l'altra: dal Kappa Futur Festival, a Terra Madre, dalle giostre di Natale ora al Todays Festival".

"La vantata attenzione al territorio si ferma ai confini di Spina 3, il quartiere che attornia il Parco, tanto che l'ipotesi di fare il Todays nel Parco Peccei di Spina 4 sarebbe stata scartata per la vicinanza delle case e /o per “problemi di sicurezza”, mentre le residenze che attorniano il Parco Dora forse non esistono per gli assessori competenti, i quali denotano non solo un disprezzo per le legittime esigenze di tranquillità dei residenti di Spina 3 ma pure una scarsa conoscenza del territorio su cui scaricano ormai i grandi concerti".

"L'area verde del Parco Dora, un bene comune infine acquisito dopo anni di attesa, che comprende flora e fauna di vario tipo ed è frequentata da giovani ed anziani, diventa ormai, in buona parte, nelle sconcertanti affermazioni comunali, un terreno che “per le sue caratteristiche (sic), ben si presta ad ospitare grandi eventi e manifestazioni”. Le quali hanno un impatto molto più grande delle poche migliaia di euro versate dagli organizzatori per l'occupazione del suolo pubblico e per le “compensazioni”, risibili elemosine considerando i grandi introiti privati che tali eventi comportano".