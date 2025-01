Prolungamento metro, 400 mila per i negozi ed artigiani di Rivoli e Collegno

L'esponente della giunta ha accolto così le richieste del gruppo regionale M5S , che negli scorsi mesi già in variazione di bilancio aveva sollevato la necessità di ristori per le realtà "colpite" economicamente dal cantiere.

Un cantiere eterno , che sta mettendo in difficoltà Rivoli e Collegno . La Regione ha così deciso di stanziare 400 mila per i negozi ed artigiani dei due Comuni che ormai da anni fanno i conti con il cantiere della metropolitana. Ad annunciare l'assegnazione di fondi a sostegno delle attività commerciali l'assessore regionale Andrea Tronzano .

Mancano 26 milioni

Il prolungamento della linea 1 fino a Rivoli -con il completamento delle quattro nuove stazioni Certosa, Collegno Centro, Villaggio Leumann e Cascine Vica - al momento è un rebus. Mancano infatti all'appello 26 milioni di euro , su un costo totale di 300 . Poco prima di Natale la Lega aveva annunciato di aver inserito 8 milioni di euro nella manovra finanziaria per la prosecuzione del cantiere della metropolitana.

L'allarme

Una buona notizia, anche se i fondi comunque non sono sufficienti. Mancano anche 145 milioni per l'acquisto di 12 nuovi treni. Negli scorsi giorni i sindaci di Rivoli e Collegno, Alessandro Errigo e Matteo Cavallone, avevano lanciato l'allarme sul fatto che al momento non si vede una data certa di fine lavori.