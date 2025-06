In Piemonte 6 appuntamenti Plastic Free per la Giornata mondiale dell’Ambiente e degli Oceani

C'è anche Nichelino tra gli oltre 100 appuntamenti in tutta Italia tra clean up e sensibilizzazioni ambientali da giovedì 5 a domenica 8 giugno. È l’impegno di referenti e volontari Plastic Free Onlus, l’organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente e degli Oceani.

Un duplice obiettivo: liberare spiagge, aree verdi e luoghi pubblici da migliaia di chili di plastica e rifiuti e informare quante più persone possibili delle dannose conseguenze dell’inquinamento sulla nostra salute e su quella del nostro pianeta.

A Nichelino e (due volte) a Cuneo

Anche in Piemonte i volontari Plastic Free saranno protagonisti di sei appuntamenti tra attività di sensibilizzazione e clean up. Il 5 giugno si comincia con un incontro di sensibilizzazione cittadina a Chieri, seguito da un’iniziativa simile il 6 giugno a Cuneo che avrà luogo al Rondò dei Talenti in collaborazione con Plin. Il 7 giugno sarà la volta di Alessandria, mentre l’8 giugno si chiuderà con tre eventi: ad Alpignano e (sulle sponde del Sangone) a Nichelino, per poi nuovamente tornare a Cuneo con una sensibilizzazione ambientale in collaborazione con Famù nel Parco a cui farà seguito un clean up aperto a tutti.

A tutela dell'ambiente

“Il modo migliore per celebrare questa giornata dedicata all’ambiente e agli oceani è impegnarsi nella loro salvaguardia – spiega Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – e lo faremo attraverso azioni concrete di pulizia ambientale su tutto il territorio nazionale. Ci sembra il modo migliore per sensibilizzare le persone sulle conseguenze dell’abuso di plastica e degli effetti dell’inquinamento su suolo, aria e acqua. Se impariamo a ridurre l’uso della plastica, limitando al contempo la produzione di rifiuti, avremo la possibilità di dare ancora un futuro alla nostra Terra. Salvare il Pianeta non è impossibile, ma serve l’aiuto di tutti".

"Il lavoro quotidiano dei volontari di Plastic Free e di tutti coloro che adottano comportamenti responsabili e sostenibili è un segno tangibile di come questa sia l’unica strada percorribile se si vuole ancora bene alla natura. Per questo invitiamo i volenterosi, di tutte le età, a prendere parte alle iniziative. Partecipare è semplice: basta cercare sulla pagina Eventi di www.plasticfreeonlus.it l'appuntamento più vicino – conclude De Gaetano – e iscriversi gratuitamente”.

Le attività di Plastic Free

In Piemonte, le attività di Plastic Free sono coordinate da Flavia Faccia, referente regionale dell’associazione, che sottolinea l’importanza di un impegno collettivo per contrastare l’inquinamento e tutelare l’ambiente urbano e naturale del territorio. “È fondamentale partecipare alle nostre iniziative, soprattutto in occasione di eventi speciali celebrati a livello globale – afferma Flavia Faccia – Invitiamo sempre più volontari a unirsi a noi e a diventare referenti Plastic Free per il proprio territorio”.