Pinerolo: crolla parte dell’ex municipio di Abbadia Alpina

Parte dell’ex municipio di Abbadia Alpina di piazza Ploto è crollata stamattina. Lo stabile, all’angolo di via Nazionale, è al centro di una serie di lavori di abbattimento parziale e di ripristino dell’edificio, affidati all’Ag Impianti Srl dal 19 agosto scorso.

Un compromesso, dal costo complessivo stimato in 250.000 euro, tra quello che aveva in mente il sindaco Luca Salvai e le pressioni di associazioni, cittadini e politici per il recupero totale dell’edificio. “Durante gli abbattimenti al piano superiore è crollata una parte del piano terra. Ora bisogna capire cosa fare – spiega il primo cittadino –. Da sempre, a fronte delle relazioni di ingegneri, penso che quello stabile lì non sia recuperabile per problemi statici e per questo proponevo l’abbattimento completo e la creazione di una piazzetta. Ma abbiamo percorso una soluzione di compromesso con l’intenzione di abbattere la parte superiore, alleggerendo la struttura, e ricuperare il porticato sottostante”. Il problema della tenuta della struttura era emerso una decina di anni fa, durante il mandato dell’ex sindaco Eugenio Buttiero: la ditta che stava eseguendo i lavori aveva rilevato un quadro fessurativo importante.

Il progetto elaborato dalla Giunta Salvai sarebbe stato arricchito anche da una componente artistica: “Pensavamo di trovare una soluzione per colmare il vuoto urbanistico lasciato dall’abbattimento del primo piano, per esempio riproducendo le linee originarie dell’edificio con del fil di ferro”. Una soluzione simile, per esempio, è stata adottata a Siponto, quartiere di Manfredonia (Puglia), dove l’artista Edoardo Tresoldi ha ricostruito una basilica paleocristiana. Ora bisognerà capire se non ci saranno altri crolli e cosa si potrà eventualmente salvare del vecchio fabbricato.

Intanto “il cantiere verrà messo in sicurezza poi ci ritroveremo con gli uffici per valutare il da farsi” conclude l'assessore al Patrimonio Fabiano Vodini.