Metro 1, risparmi di Lingotto-Bengasi per il prolungamento a Cascina Vica: "Manca solo firma di Salvini"

Il Ministero dei Trasporti è pronto a riallocare i 24 milioni necessari per portare la metro 1 fino a Cascina Vica. Ma al momento si tratta di impegni, non di realtà: manca ancora l’atto formale, in questo caso la delibera CIPESS, che mette nero su bianco come i risparmi dei lavori Lingotto-Bengasi possono essere utilizzati per il prolungamento. Tutti – dal Comune di Torino, alla Regione, ad InfraTo e Lega – stanno lavorando in questa direzione.

Collegno e Rivoli tra speranze e preoccupazione

E’ questa la sintesi del Consiglio Comunale aperto promosso ieri sera dai sindaci di Collegno e Rivoli, preoccupati sulla mancanza di tempistiche certe per il cantiere. All’appello, come noto, mancano 26 milioni per terminare arrivare fino a Cascine Vica. “E’ un prolungamento – ha chiarito l’assessore Chiara Foglietta - strategico anche per Torino: evita che i cittadini della zona ovest arrivino in auto, ma possano usufruire del trasporto pubblico”.

“Da subito – aggiunge – ci siamo attivati per chiedere lo spostamento dei 24 milioni di avanzi del lotto Lingotto-Bengasi su Cascina Vica”.

Ad ottobre la lettera al Ministero dei Trasporti

Il Comune ad ottobre 2024 ha così mandato una lettera tecnica al Ministero dei Trasporti. Al momento però, come chiarisce Foglietta, “non abbiamo ancora risposte da parte del Ministro Matteo Salvini. Siamo confidenti che il ministero dei Trasporti proceda celermente, data l’opera e l’attenzione di tutte le forze politiche”.

Il che la metro 1 è un’opera “bipartisan” arriva dalla Lega, che si è impegnata a fare inserire nella Finanziaria 8.5 milioni per l’infrastruttura. Interlocutrice privilegiata l’onorevole Elena Maccanti, membro della Commissione Trasporti, in prima fila ieri sera. “C’è l’assoluta disponibilità – ha chiarito - del Ministero, che ha subito istruito la pratica per arrivare in tempi rapidi alla delibera Cipess per riallocare i fondi e coprire il rincaro dei materiale. Oltre a questo abbiamo allocato in manovra 8.5 milioni per la Regione”.

Facilmente questo stanziamento servirà per coprire in parte quanto manca per il prolungamento della metro 1, mentre la restante parte per la riqualificazione della parte superficiale di corso Francia. Ottimista sullo spostamento di fondi anche l’assessore regionale Enrico Bussalino, che ha aggiunto: “Il nostro obiettivo rimane quello di garantire ai cittadini piemontesi un sistema di trasporto pubblico moderno, efficiente e sostenibile”.

Metro a Cascine Vica nella primavera 2026?

Se tutto dovesse avanzare come detto, la linea 1 fino a Cascine Vica entrerà in funzione per la primavera del 2026. Adesso gli operai stanno lavorando alle impermeabilizzazioni ed armamento del lotto 2 del prolungamento: la stazione Certosa è stata completata ed è in corso la posa dei pavimenti, mentre a Leumann e Cascina Vica si sta procedendo alle opere civili.

La questione dei 12 treni che mancano

Un’altra delle questioni sul tavolo è che mancano 145 milioni di euro per l’acquisto di 12 nuovi treni da utilizzare sulla tratta: solo uno al momento è finanziato. Il Commissario dell’opera Bernardino Chiaia ieri sera ha spiegato che in una prima fase potrebbero essere comprati una parte dei convogli, ad esempio la metà, dilazionando così la spesa.

Per quanto riguarda la riqualificazione di corso Francia, il vicesindaco Metropolitano Jacopo Suppo ha chiarito che l’ente ha assegnato al Comune di Rivoli “135mila per la progettazione” e che il prossimo step è portare la metro 1 “nel centro” della cittadina sede del Museo di Arte Contemporanea.

Errigo: "Un milione messo anche da Rivoli"

Per i lavori su corso Francia, ha aggiunto il sindaco di Rivoli Alessandro Errigo, “abbiamo messo un milione totale, per un progetto complessivo di 10 milioni”. Il nuovo aspetto della strada verrà definito attraverso un “processo partecipato: faremo delle indagini perché non si tratta solo di rifare la viabilità, ma ridefinire lo spazio pubblico”.

Più complesso il prolungamento della metro 1 fino al centro di Rivoli, per cui si stima un costo di circa “300 milioni di euro”. Un impegno su cui le istituzioni stanno già lavorando.