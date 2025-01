Intelligenza artificiale, con 4 milioni Compagnia di San Paolo vuole mettere il turbo al Centro AI4Industry

Ma il primo bando su AI di Csp risale a tempo non sospetti: “ Era il 2020 con 3 milioni di euro - dice Alberto Anfossi , segretario generale della Compagnia - per dare impulso anche a un ragionamento di filiera. Il bando successivo venne nel 2021, insieme a Cassa depositi e prestiti è un respiro nazionale ”.

E quando ha iniziato a delinearsi l’esperienza di Ai4I la strada era già segnata. "Ora vogliamo attrarre ricercatori, anche se sappiamo che è difficile distogliere chi già ha attività consolidate in Cina, Usa o Germania. Per questo puntiamo su contratti non residenti, cercando elementi che si impegnino però a passare a Torino e sul territorio almeno alcune settimane all’anno. In quel periodo potranno tenere corsi, fare formazione e alimentare il sistema", prosegue Anfossi. "Poi vogliamo organizzare eventi aperti non solo agli addetti ai lavori, ma anche al grande pubblico. Infine, un giorno all’anno, vogliamo organizzare un evento in cui si premia un grande esponente del mondo AI e si potrà magari incontrare un futuro premio Nobel".