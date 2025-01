Gli sguardi nei naufraghi in vendita a Torre Pellice per sostenere Sos Méditerranée

Un percorso continuo tra gli sguardi dei naufraghi, tra volti segnati profondamente da storie di migrazioni. Questo è ‘ri-tratti’, la mostra di ritratti in china nera, acqua e pigmenti, realizzati da Marco Baudinelli, direttore dell’Accademia di belle arti di Carrara fino al 2011, che verrà inaugurata oggi – sabato 18 gennaio – alle 17 in Civica galleria d’arte contemporanea Filippo Scroppo di Torre Pellice (via Roberto D’Azeglio 10). Visitabile fino al 28 febbraio, il progetto espositivo sostiene l’attività di Sos Méditerranée: verranno infatti destinati proprio all’organizzazione marittima e umanitaria attiva sulla rotta migratoria del Mediterraneo centrale, i ricavati della vendita dei disegni. Torre Pellice è la seconda tappa per ‘ri-tratti’ allestita precedentemente all’archivio Iginio Balderi di Milano.

All’inaugurazione saranno presenti oltre alla sindaca di Torre Pellice Maurizia Allisio e all’artista, anche la curatrice del progetto Fabiola Manfredi, Francesco Poli critico e storico dell’arte e presidente del comitato scientifico della Galleria Scroppo, Alice Squillace responsabile dei corridoi umanitari-Unicore servizi di inclusione Csd Diaconia valdese e un rappresentante di Sos Méditerranée. L’ex ministro ed ex sottosegretario Valdo Spini si collegherà per un video saluto.

La mostra è visitabile il martedì e mercoledì dalle 15,30 alle 18,30, il venerdì e sabato dalle 10,30 alle 12,30.