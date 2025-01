Da domani chiusa via Fornaci in centro a Rorà per la messa in sicurezza

Da domani, lunedì 20 gennaio verrà chiusa al traffico la strada principale che passa in centro Rorà per consentire la messa in sicurezza di un tratto di 100 metri della via, dove si sono verificati dei cedimenti a valle del manto stradale. “Il cantiere sarà attivo da via Fornaci 2A fino al civico 2B: pezzo di strada su cui si affaccia anche il garage della Protezione civile” spiega la sindaca di Rorà Claudia Bertinat. I mezzi di soccorso, così come quelli della Protezione civile, saranno gli unici a cui non sarà vietata la viabilità. “C’è da mettere in sicurezza la scogliera sottostante alla strada che sta cedendo. Contemporaneamente verrà anche realizzato un marciapiede rialzato a sbalzo sopra la scogliera. Si tratta dei primi 100 metri di vero e proprio marciapiede per il paese e non prevede un restringimento di carreggiata” assicura Bertinat. I lavori potrebbero durare tutta la settimana.

Nel frattempo gli automobilisti, in alternativa, potranno utilizzare la strada vecchia di via Pian Pra-Belvedere, dove un semaforo regolerà i sensi di marcia perché la carreggiata è troppo stretta per consentire il passaggio agevole di due mezzi in direzione opposta. “Non ci sarà un’alternativa invece per i mezzi pesanti che non potranno utilizzare nessuna delle due strade. Per questo sia i camion delle cave sia quelli dell’Acea non potranno più salire. Per una settimana, dunque, non verranno più svuotati gli ecopunti del centro” conclude.