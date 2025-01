Ufficio Immigrazione di corso Verona, dalla prossima settimana aumenteranno gli sportelli

Stamane si è tenuta, presieduta dal Prefetto Donato Cafagna, una riunione con il Questore di Torino, il Comando Militare Esercito Piemonte, gli Assessori alle Politiche Sociali e alla Protezione Civile del Comune di Torino, la Protezione Civile della Regione Piemonte e la Croce Rossa – Comitato di Torino, per un esame congiunto della situazione, relativa alla gestione delle code di cittadini stranieri in attesa del rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno presso l'Ufficio Immigrazione della Questura in corso Verona.

Aumenteranno gli sportelli

Dall’attività dell’ufficio Stranieri della Questura risulta che a fronte di circa 136 mila soggiornanti stranieri nel territorio della Città Metropolitana di Torino, all’Ufficio Immigrazione sono effettuati 850 accessi al giorno di utenti nei 250 giorni di apertura annuale, per un totale di 212 500 accessi all’anno. In relazione a ciò, a partire dalla prossima settimana, anche a seguito di un rafforzamento dell’organico dell’Ufficio Immigrazione con ulteriori 10 unità di personale, è previsto l’ampliamento degli sportelli di ricevimento presso la Questura (16 postazioni), l’attivazione di un nuovo sportello presso il Commissariato di Barriera di Milano con 4 nuove postazioni, dove avverrà anche la consegna dei permessi, e il decentramento delle attività anche presso i Commissariati di Ivrea, Bardonecchia e Rivoli.

Aperture straordinarie il sabato

Inoltre, sono previste aperture straordinarie di sabato degli uffici di corso Verona. E’ in fase di attivazione la funzionalità di prenotazione telematica da parte degli utenti dell’appuntamento per la presentazione dell’istanza attraverso la piattaforma digitale sperimentale “Prenota Facile”. Dal punto di vista dell’adeguamento strutturale, per l’autunno è in programma il trasferimento dell’Ufficio Immigrazione dall’immobile di corso Verona che presenta criticità ad uno stabile di proprietà della Curia presso il Santo Volto.

La nuova area, con un’estensione di 2.900 metri quadrati, potrà consentire di attivare molti più sportelli da destinare alla definizione dei procedimenti di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno e, inoltre, permetterà di ospitare all’interno della struttura eventuali utenti in coda.

Allestiti punti di ristoro per gli utenti in coda

Per fronteggiare nell’immediato la situazione, con il concorso del Comune di Torino, della Direzione della Protezione Civile regionale, del Comando Militare dell’Esercito e della Croce Rossa, dal pomeriggio odierno nello spiazzo esterno antistante agli uffici di corso Verona, sono stati allestiti punti di riparo e ristoro agli utenti in coda, soprattutto nelle ore notturne, dotati di servizi igienici.

Inoltre personale della Protezione Civile e della Croce Rossa garantiranno generi di assistenza ai migranti (coperte, bottiglie d’acqua, ecc.).