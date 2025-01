Spaccio in Piazza Carlo Felice: arrestato un giovane italiano

La polizia ha arrestato un italiano di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Centro hanno notato un giovane, con il cappuccio della felpa calzato, che si spostava in bicicletta da Piazza San Carlo verso Piazza Carlo Felice. Fermato per accertamenti, i poliziotti hanno percepito un intenso odore di hashish e trovato in suo possesso un panetto della sostanza, del peso di circa 100 grammi.

Nel corso della perquisizione personale, il ragazzo è stato inoltre trovato in possesso di 750 euro in contanti. Successivamente, la perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di ulteriore sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento.