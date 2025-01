Da Torino al Vaticano, Pininfarina regala "Orbis" a Papa Francesco: "Omaggio al pianeta Terra"

Da Torino al Vaticano, un marchio storico del design e dello stile come Pininfarina ha regalato a Papa Francesco "Orbis", un oggetto unico e simbolico consegnato durante l'udienza del mercoledì.



A portarlo a Roma è stato il vicepresidente e amministratore delegato di Pininfarina, Silvio Pietro Angori, come testimonianza dei valori condivisi di sostenibilità, innovazione e impegno verso un futuro migliore.

From 100 to 5% La consegna di "Orbis" si inserisce in un contesto di grande significato, anticipando la quinta edizione di “From 100 to 5%”, la più grande prova comparativa europea dedicata all'efficienza delle auto elettriche, organizzata da Motor1.com e InsideEVs. Questo evento internazionale si è tenuto oggi sul Grande Raccordo Anulare di Roma, e ha visto la partecipazione di 12 modelli di auto elettriche selezionati tra i più interessanti e accessibili sul mercato. La partenza della prova comparativa è avvenuta da Piazza San Pietro, un luogo altamente simbolico nell’anno del Giubileo. Durante l’udienza papale del mercoledì, una delegazione di rappresentanti del settore automobilistico ha avuto l'opportunità di incontrare il Santo Padre, sottolineando l'impegno condiviso verso la transizione ecologica.

"Orbis" come il mondo "Orbis", il cui nome deriva dal latino e significa "cerchio" o "mondo", rappresenta un omaggio al pianeta Terra e alla circolarità come principio cardine per affrontare le sfide della transizione. Nel design di questo oggetto, Pininfarina ha voluto incarnare il dialogo tra tecnologia e natura: un cerchio perfetto all'esterno simboleggia armonia e unità, mentre le superfici interne dinamiche e intrecciate rappresentano la tensione creativa necessaria per costruire un futuro sostenibile.

"Questo oggetto non è soltanto un dono al Santo Padre, ma un invito a tutti noi a lavorare insieme per un mondo più sostenibile," ha dichiarato Angori. "In Pininfarina crediamo che il design possa essere un potente strumento per ispirare il cambiamento, un ponte tra innovazione e responsabilità".