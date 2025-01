Pirro-Iaria (M5S): "Indispensabile la realizzazione del nuovo Ponte Preti nel Canavese"

Garantire la realizzazione del nuovo Ponte Preti nel Canavese è una priorità imprescindibile per la sicurezza e la mobilità del territorio. “Per questo motivo di comune accordo è stato presentato in Senato un emendamento al decreto Milleproroghe per estendere fino al 31 dicembre 2025 i termini di aggiudicazione degli interventi finanziati attraverso il Decreto Ponti. Il nuovo Ponte Preti è un’opera strategica attesa da decenni e indispensabile per il territorio - dichiarano Elisa Pirro e Antonino Iaria, parlamentari piemontesi del Movimento 5 Stelle -.Abbiamo lavorato con determinazione per ottenere i finanziamenti necessari, e ora è fondamentale garantire che non vadano persi a causa di scadenze troppo rigide e difficoltà burocratiche".

Il termine per l’aggiudicazione degli interventi era fissato al 30 giugno 2024, una scadenza che la Città Metropolitana di Torino, responsabile della progettazione della variante, non ha potuto rispettare. “Non possiamo permettere che i cittadini del Canavese vedano sfumare un’opportunità così importante a causa di ritardi non imputabili alle comunità locali. L’estensione dei termini al 31 dicembre 2025 è una soluzione di buon senso per completare la progettazione e procedere con l’aggiudicazione dei lavori” proseguono gli esponenti pentastellati.

La proposta di proroga consentirebbe di garantire la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la costruzione di nuove infrastrutture, come il Ponte Preti, un’infrastruttura fondamentale per migliorare la viabilità e la sicurezza lungo l’asse viario del bacino del Po.

“Faremo di tutto affinché il Governo accolga questa richiesta, dimostrando attenzione concreta alle esigenze del territorio. La sicurezza e lo sviluppo del Canavese non possono essere sacrificati a causa di scadenze prorogabili”, concludono Pirro e Iaria.