Inaugurata la nuova area cani di Lungo Po Abellonio, Moncalieri lancia un sondaggio per scegliere il nome

Nelle scorse ore a Moncalieri è stata inaugurata la nuova area cani del Parco di Lungo Po Abellonio, la tredicesima nella Città del Proclama.

Sondaggio per scegliere il nome

"Insieme al collega Angelo Ferrero abbiamo voluto che la nuova area cani avesse degli arredi diversi dal solito", ha spiegato la giovane assessora ai Diritti degli animali Alessandra Borello. "Questi nuovi arredi saranno di aiuto per aumentare la mobilità dei nostri cani e per instaurare anche un rapporto di gioco e fiducia con loro".

Ma adesso che finalmente l'inaugurazione è stata fatta, si pensa a quale nome assegnare. Per questo, il Comune di Moncalieri ha lanciato un sondaggio per la ricerca del futuro nome di quest'area cani: per partecipare c'è tempo fino al 31 di gennaio.

Ecco chi può partecipare e come

"Vogliamo siano i “proprietari” degli amici a quattro zampe a scegliere il nome", ha spiegato Borello. Per questo, si potrà 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 proprio 𝐜𝐚𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐨𝐭𝐨 𝐞 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥 𝐥𝐢𝐧𝐤 https://bit.ly/40ke4b