Collegno e l'impegno a non dimenticare per onorare il Giorno della Memoria

Lunedì 27 gennaio è il Giorno della Memoria, che quest'anno cade a 80 anni di distanza dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dalle immani atrocità dell'Olocausto.

Collegno è impegnata a non dimenticare ed ha organizzato una serie di eventi e iniziative. Il momento più importante alle ore 16.30, con ritrovo presso la Pietra d’Inciampo dedicata a Massimo De Benedetti davanti all’ingresso del Portale della Certosa Reale , per poi proseguire alla vicina lapide dedicata ai medici dell’ospedale psichiatrico di origine ebraica deportati nei campi di sterminio. Ci si sposterà alla targa che ricorda Teresio Pochettino, alpino morto in campo di concentramento, di fronte alla scuola Bertotti. Per chiudere alla Pietra di Inciampo dedicata a Pietro De Leon su corso Francia.

Interventi del Sindaco Matteo Cavallone e dello storico locale Davide Morra. Partecipano i ragazz* del progetto “Promemoria Auschwitz”.