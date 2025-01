Dedicata al brigadier Battuello la nuova caserma dei carabinieri di Pianezza: “Un luogo che darà priorità ai cittadini” [FOTO]

" Un passo importante per il Comune, una caserma funzionale che risponde alle esigenze del territorio e dà priorità ai cittadini ”. Così il sindaco Antonio Castello ha descritto la nuova caserma dei carabinieri di Pianezza inaugurata oggi e intitolata alla memoria del brigadiere Antonio Battuello , fucilato per rappresaglia alla vigilia della Liberazione. Nella mattina odierna, 24 gennaio, oltre alle numerose autorità civili e militari presenti, c’erano anche i discendenti del carabinieri nato a Feletto Canavese il 1° gennaio del 1914.

Un uomo “distintosi per coraggio in ardite missioni e in combattimenti contro elementi nemici, catturato dai tedeschi e deportato in Germania, manteneva contegno fiero e veniva fucilato per rappresaglia, alla vigilia della Liberazione, il 13 aprile 1945”. Così si legge sulla targa scoperta alla presenza del Prefetto Donato Cafagna, del presidente della Regione Alberto Cirio e dei più alti gradi dell’Arma: il Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” Generale di Divisione Andrea Paterna e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Torino Generale di Brigata Roberto De Cinti.

Tra le autorità politiche erano presenti l’eurodeputato Giovanni Crosetto, la deputata Daniela Ruffino e la senatrice Paola Ambrogio e i consiglieri regionali Segio Bartoli e Mario Castello.

La nuova caserma