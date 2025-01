I gradini della discordia al giardinetto: "Da 15 anni chiediamo di abbatterli"

L’area verde Erasmo da Rotterdam di via Nichelino, zona Lingotto, combatte da 15 anni contro le barriere architettoniche. A chiedere l’abbattimento di due gradini all’altezza di via Cercenasco (che rendono impossibile l’attraversamento delle carrozzine e dei passeggini) è il consigliere di Lista Civica della Circoscrizione 8, Alessandro Lupi. “È una battaglia eterna, sono tre consiliature che se ne parla ma ci auguriamo che entro l’estate questo piccolo lavoro verrà portato a termine” così Lupi.

Il progetto prevede la realizzazione di due nasi, altezza portico, e di uno scivolo di salita, a lato giardino. Con sostituzione della attuale transenna con due paletti dissuasori, per impedire la sosta selvaggia Un intervento semplice, eppure mai programmato. “Verrà messo nell’elenco dei lavori da fare e speriamo venga realizzato in tempi brevi, in quanto si tratta di un abbattimento importante” la replica del coordinatore all’Urbanistica del centro civico, Alberto Loi.