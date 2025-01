Interventi sulla viabilità provinciale nella zona attorno a Rivarolo

La sistemazione del tratto tra il km 2 e il km 3,6 della Strada Provinciale 37, che collega il concentrico di Rivarolo Canavese con la frazione Argentera, è stata affrontata nel corso dell’incontro che il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo, ha avuto lunedì 27 gennaio con gli assessori comunali Alessia Cuffia (delegata ai trasporti e alle infrastrutture) e Roberto Gallo-Pecca (delegato ai lavori pubblici), nell’ambito dell’iniziatica “Comuni in linea”. Il dirigente e i tecnici del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città metropolitana hanno annunciato che è in fase di aggiudicazione l’appalto per il rifacimento del manto stradale nel tratto maggiormente ammalorato della SP 37. I lavori dovrebbero iniziare in primavera ed essere completati nei mesi estivi.

Insieme al dirigente e ai tecnici del Dipartimento Viabilità e Trasporti, il Vicesindaco Suppo ha anche assicurato che verrà presa in esame la proposta dell’amministrazione comunale rivarolese, che intenderebbe assumere la gestione di una rotatoria nei pressi del ponte sull’Orco lungo la Strada Provinciale 222 e di alcune aiuole che costeggiano l’infrastruttura. Il Comune di Rivarolo vorrebbe anche rivedere l’impianto di illuminazione pubblica presente sul ponte, le cui utenze sono a suo carico, sostituendo alcuni pali e corpi illuminanti.

Nella riunione del 27 gennaio si è anche parlato della imminente ⁠riasfaltatura di alcuni tratti stradali tra Feletto e Rivarolo e tra Rivarolo e Salassa, alcuni di competenza del Comune e altri dell'ANAS spa. È stato anche affrontato il tema della necessità di ovviare al degrado della diramazione 1 della Provinciale 35 dovuto al passaggio di mezzi agricoli di notevoli dimensioni e peso e ai lavori eseguiti nell'ambito della realizzazione di un impianto fotovoltaico. I ripristini definitivi della diramazione 1 della SP 35 saranno eseguiti da parte del concessionario dell’impianto nella prossima stagione favorevole.