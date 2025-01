Kit per neonati e cartelli per i negozi "family friendly": Torino diventa città per le famiglie

Agevolazioni per chi nel proprio condominio crea un baby parking o una sala giochi, cartelli per i negozi “family friendly”, un kit di benvenuto per i neonati. Sono questi alcune delle azioni su cui sta lavorando, con l’obiettivo di metterle in campo, il Comune di Torino nell’ambito del Piano per le famiglie approvato a novembre 2024 dalla Giunta.

"Contrastare inverno demografico"

Tutto inizia da una proposta fatta dal consigliere del Pd Vincenzo Camarda, a seguito della quale la Città ha inizialmente aderito al “Network dei Comuni amici della Famiglia” che raggruppa oltre 200 enti locali.

Il primo step, come ha ribadito la vicesindaca Michela Favaro, è stata la mappatura delle attività “family friendly”: a tale scopo Palazzo Civico si è dotato di due family manager. “L’obiettivo – ha spiegato questo pomeriggio in Commissione – è fare crescere Torino e contrastare l’inverno demografico”.

Pacco nascita per neonati e utilizzo dei giardini scolastici

Tra le misure previste dal Piano, come ha ricordato l’assessore, le politiche di riempimento in ambito culturale che prevedono “di rendere disponibile gratuitamente o a tariffe agevolate posti e opportunità non venduti”. “Stiamo poi lavorando con l’assessore Salerno – ha proseguito -all’utilizzo di spazi verdi delle scuole della città, per rendere i giardini punti di riferimento per il quartiere in orari extra scolastici”.

L’altra misura su cui si sta lavorando è un pacco nascita da dare a tutte le famiglie come benvenuto per i nuovi nati.

Negozi "family friendly"

E’ stato poi creato il logo “ToFam” per mappare servizi ed attività rivolte alle famiglie. “Con l’assessore Chiavarino – ha proseguito Favaro – ho avuto un primo incontro con Ascom e Confesercenti per pensare ad una certificazione “family friendly” per i negozi, in chiave di promozione turistica”. Ma le novità potrebbe investire anche il piano regolatore: “Con il collega all’Urbanistica Mazzoleni stiamo valutando se in un nuovo condominio si crea una sala giochi e/o baby parking per le famiglie, se questo locale può fare cubatura o meno”.