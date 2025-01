Moncalieri, tolleranza zero per i parcheggi selvaggi in piazza Marconi: scatta la rimozione forzata

Gli autobus della linea 67 troppe volte hanno dovuto fare gli slalom o si sono trovati la strada bloccata, causa le auto in 'sosta selvaggia'. Il Comune di Moncalieri ha deciso così di adottare la linea dura: tolleranza zero per chi parcheggia in malo modo in piazza Marconi, causando disagi e problemi alla circolazione.

'Furbetti del parcheggio', giro di vite

Il giro di vite si è reso necessario a seguito delle tante, troppe segnalazioni di automobilisti indisciplinati, che fanno fare ritardo e causano disagi a residenti, pendolari e utenti dei mezzi pubblici. Nei giorni scorsi, gli autisti dei mezzi pubblici sono andati in difficoltà per colpa di diverse macchine e mezzi posteggiati in malo modo e fuori dagli stalli appositi.

Dopo un sopralluogo, effettuato dalla Polizia locale e dai tecnici comunali, si è deciso di correre ai ripari con un’ordinanza ad hoc. Con particolare attenzione alla zona del capolinea 67, è stata modificata la circolazione veicolare in piazza Marconi.

Scatta la rimozione forzata del veicolo

Per chi verrà beccato dai civich a parcheggiare il mezzo fuori dagli spazi consentiti scatterà la rimozione forzata del veicolo. Una decisione forte, per provare a ridare dignità a un'area troppo spesso in balia di 'furbetti del parcheggio' e incivili.