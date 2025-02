Piatto del Festival : sarà Casa Artusi a firmare il secondo dell’iniziativa enogastronomica legata al Festival di Sanremo

In occasione del 75° Festival di Sanremo, dal 9 al 16 febbraio debutta a Sanremo LIVING GARDEN HUB (Via Giardini di Vittorio Veneto), il nuovo spazio ideato per ospitare eventi e offrire opportunità di networking in un contesto esclusivo con terrazza sul mare.

Domenica 9 febbraio al Living Garden Hub ci sarà una esclusiva Cena di Gala con il contributo di Centro Latte Faraldi, Latte Alberti, Tanagrina, Frantoio Sant'Agata e Pasta Morena.

Per l’occasione, verrà presentato in anteprima il Piatto del Festival, firmato quest’anno da Casa Artusi, che celebra il connubio tra tradizione e innovazione gastronomica.

Quest’anno, infatti, sarà lo Chef Matteo Milandri di Casa Artusi a firmare il piatto ufficiale dell’evento: “Maiale arrostito al latte N°551 aromatizzato alla lavanda”.

L’iniziativa, promossa dal Gruppo MoreNews e CNA Imperia, mira a valorizzare il territorio e la sua cucina in un contesto internazionale come il Festival di Sanremo.

«Dal 2007 Casa Artusi porta la tradizione e l’eccellenza della cucina di casa del nostro paese in tutto il mondo – dichiara Chiara Galbiati, direttore Casa Artusi – Siamo lieti di collaborare con CNA a un progetto di questo respiro del quale condividiamo i valori e la mission».

«Una istituzione prestigiosa del panorama italiano ed internazionale si unisce a quello di Enrico Derflinger e Paolo Griffa – racconta Luciano Vazzano di Cna – Il Piatto del Festival sta crescendo proprio come lo abbiamo progettato, diventando uno strumento di Marketing Turistico per la città di Sanremo non solo in Italia. L’obiettivo è arrivare ad avere un menù completo tra 2 anni e poter così offrire ai tanti amanti del made in Italy e del Festival una emozione culinaria unica».

«L’individuazione di una ricetta tra le 790 dell’Artusi che rispettasse da un lato la facilità di reperibilità della materia prima e dall’altro consentisse di valorizzare un ingrediente sui generis come la lavanda, è stata una sfida che abbiamo raccolto con entusiasmo – afferma lo Chef Matteo Milandri – Siamo certi che il contrasto inedito tra la dolcezza della cream di latte aromatizzata alla lavanda e la sapidità della carne lasceranno i commensali piacevolmente soddisfatti!».

Tutte le informazioni su https://www.ilpiattodelfestival.it/

Tra gli appuntamenti fissi del Living Garden Hub durante la settimana sanremese ci sarà “SanreMix - Esplorando il Festival: artisti, storie e passioni”, uno spazio dedicato a interviste a ospiti, operatori del settore e approfondimenti su tutto ciò che ruota intorno alla macchina del Festival di Sanremo.