Passi in avanti nel recupero Palazzo del Lavoro, Lo Russo: "Lavoriamo per accelerare riqualificazione"

Passi in avanti per la riqualificazione del Palazzo del Lavoro di via Ventimiglia. L’edificio, anche noto come palazzo Nervi dal nome dell’ingegnere che lo progettò nel 1961, attende un nuovo uso dopo circa 13 anni di sostanziale abbandono.

Messa in sicurezza

A fare il punto in radio il sindaco Stefano Lo Russo. "Abbiamo alcuni contenitori urbani - ha commentato primo cittadino ai microfoni di To-Radio - che richiedono una riqualificazione: alcuni li abbiamo presi in mano e recuperati come Torino Esposizioni". Il Palazzo del Lavoro è di Cassa Depositi e Prestiti, che negli scorsi mesi ha portato avanti alcuni interventi di messa in sicurezza, con un investimento di circa due milioni di euro.

Piazza Bengasi

"Stiamo dialogando - ha precisato Lo Russo - con CDP. Questa struttura è il primo biglietto da visita per chi arriva da sud: non escludo che nei prossimi mesi si possa accelerare questo processo. La nostra intenzione, come Città, è di sistemare questo quadrante". Uno dei cantieri più importanti del 2025 sarà quello di piazza Bengasi. Qui verrà realizzato un parcheggio interrato, riportando nel 2026 sulla piazza riqualificata soprastante il mercato trasferito da dodici anni in piazza Onorato Vigliani.

Piazza di spaccio

Un progetto estremamente importante, anche in un'ottica di garantire più sicurezza: da tempo piazza Bengasi è diventata una zona importante di spaccio e quindi delinquenza. "Al Comune - ha ribadito il sindaco - compete la riqualificazione: questa è faticosa, ma partirà".

Tornando al Palazzo del Lavoro, il primo cittadino ha ricordato come l'edificio sia vincolato. "È complesso da rifunzionalizzare - ha aggiunto - perché ha costi di gestione elevati. Cassa Depositi e Prestiti sta cercando operatori che possa sostenere nel lungo periodo i costi di riqualificazione, poi il mantenimento economico: l'ipotesi è in corso di sviluppo".