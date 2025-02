Lo Russo: "Abbandonare le discariche". Dal Fabbro (Iren): "Disponibili ed interessati ad ampliamento del TRM Gerbido"

"Non è ancora il momento di lanciare allarmismi. Se l'Europa facesse una centrale di acquisto del gas questa potrebbe essere una, non l'unica, delle soluzioni. Dobbiamo fare un'operazione di raccordo europeo per calmierare i prezzi". A dirlo è il presidente di Iren Luca Dal Fabbro, a margine del convegno in programma questa mattina a Palazzo Madama dove la multiutility ha premiato le migliori tesi sulla sostenibilità nell'ambito dell'ESG Challenge Iren 2025.

Scorte in calo, prezzi in aumento

Uno dei temi che sta tenendo banco a livello europeo è il gas: le scorte continuano a calare, mentre i prezzi continuano a salire. Sul mercato di Amsterdam il gas si scambia a quasi 54 euro al megawattora, il prezzo più alto dall’ottobre del 2023. In Italia il livello medio di riempimento degli stoccaggi si assesta al 62%.

"Raccordo europeo per calmierare i prezzi"

Un quadro generale su cui si inserisce anche il conflitto russo-ucraino e le tensioni geopolitiche. "Ad oggi - ha spiegato Dal Fabbro - non vediamo ancora uno scenario drammatico ma dobbiamo essere molto vigili: il prossimo semestre potrebbe essere critico. Dobbiamo essere molto attenti come operatori: quello che occorre fare è un'azione a livello europeo, perché non è solo una questione dell'Italia".

"Se guardiamo anche le bollette degli altri paesi europei, - ha proseguito - per esempio est europei, pagano anche più di noi". Ieri il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha lanciato l'allarme dicendo: "Con questi prezzi del gas dovremo intervenire. Il problema sarà serio per l'estate".

Policy europea contro le speculazioni

"Non è ancora il momento - ha replicato Dal Fabbro - di lanciare allarmismi. Dobbiamo essere molto vigili e lavorare per evitare che l'allarme diventi realtà: per far questo bisogna a livello europeo instaurare una policy contro le speculazioni e fare poi anche acquisti di gas a livello europeo perché questo vu renderebbe molto più forti. La Cina acquista gas a prezzi molto più bassi perché acquista lo Stato cinese: sono molto bravi in questo".

Lo Russo: "Abbandonare le discariche"

E sul fronte dei rifiuti, questa mattina il sindaco Stefano Lo Russo è intervenuto in radio sul tema. "Penso che il Piemonte - ha spiegato il primo cittadino - debba essere autonomo dal punto di vista del conferimento dell'indifferenziato, deve abbandonare le discariche che sono un retaggio del secolo scorso e sono delle potenziali bombe ecologiche sul lungo periodo".