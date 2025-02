Teatro della Caduta, sabato prende il via il cartellone del 2025: risate e riflessioni sulla contemporaneità

Il Teatro della Caduta di Torino riaccende il palco con un nuovo e ricco cartellone di eventi che spazia tra teatro, musica e stand-up comedy, a partire da sabato 8 febbraio. Questo segna la ripresa della stagione dopo un periodo dedicato a laboratori, anteprime e residenze artistiche che hanno reso il teatro un punto di riferimento per i giovani talenti torinesi.

L'anno 2025 vedrà alternarsi spettacoli teatrali, concerti e performance comiche, con una particolare attenzione a nuove forme di intrattenimento che continuano a riscuotere successo. La direzione artistica è stata affidata a tre professionisti di rilievo nazionale: Marco Bianchini, attore e narratore, Alessandro Balestrieri, attore e musicista emergente, e Amedeo Cicchese, primo violoncello del Teatro Regio di Torino, che curerà anche la programmazione musicale.

Teatro

Il cartellone teatrale presenterà una miscela di produzioni originali e ri-elaborazioni dei classici, tra cui:

8 febbraio, ore 19: De Amoribus con Paola Omodeo Zorini: un'indagine sulle origini mitologiche e passionali dell'amore.

4 aprile, ore 19: Shakeaspeare kills the radio stars con Alessandro Balestrieri: un one-man show che reinventa Shakespeare come una rockstar.

17 maggio, ore 19: Into the Wilde con Marco Bianchini in occasione della Giornata Internazionale contro l'Omofobia, la Transfobia e la Bifobia. Bianchini interpreterà Oscar Wilde nel celebre De Profundis.

29 maggio, ore 21: Memori con Nicola Lorusso e Giulio Macrì, uno spettacolo selezionato dal Premio Direction Under30 2024 e vincitore del Progetto Cura 2023.

Inoltre, il 12 aprile, la compagnia belga Mon Coeur De Bois porterà in scena Isotta, uno spettacolo di marionette per un pubblico adulto.

Musica

La musica da camera avrà un posto speciale nel cartellone, con il progetto Vintage x Vintage a cura di Amedeo Cicchese, in cui sei giovani musicisti eseguiranno le sei suite per violoncello di Johann Sebastian Bach. Le esecuzioni si terranno il 17 marzo, 7 aprile e 5 maggio, ore 21, e saranno seguite da un momento conviviale con i musicisti e una mostra di vestiti e accessori vintage.

Stand-up Comedy

Il cartellone includerà anche appuntamenti con la stand-up comedy, sempre più popolare in Italia. Il 20, 21 e 22 febbraio alle ore 19 e 21, Francesco Giorda presenterà la Flop Comedy Night, con una squadra di comici tra cui Stefano Gorno, Emanuela Currao e Stefano Dell’Accio. Inoltre, il 23 febbraio, 27 aprile e 11 maggio alle 18.30 e 21, si terrà CHIPS, una serata dedicata alla comicità femminile, con la partecipazione di Elena Ascione, Serena Bongiovanni, Giulia Cerruti, e altre comiche.

Info e Prenotazioni

Tutti gli spettacoli sono gratuiti per i soci del Teatro della Caduta, con uscita a cappello. È consigliata la prenotazione online tramite Wallyfor, selezionando la data e l’orario desiderati. La tessera associativa annuale è digitale e obbligatoria.

Sito web: www.teatrodellacaduta.org

Email: prenota@teatrodellacaduta.org