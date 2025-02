Pnrr, Collegno e Città Metropolitana hanno fatto il punto sui cantieri

Martedì sera scorso si è svolto in Sala Consiliare del Comune di Collegno un incontro per fare il punto della situazione sullo stato di avanzamento lavori del PNRR.

Un appuntamento che sicuramente incuriosisce e interessa in particolare modo i cittadini, vista la grande presenza in sala: non sono infatti bastati i posti a sedere tra famiglie, associazioni, tecnici e chi ha partecipato per avere maggiori dettagli sui lavori in corso in città.

“Dopo le visite ai tanti cantieri presenti in Città finanziati con le risorse PNRR abbiamo presentato un report sui vari interventi, con l’impegno di verificare periodicamente con appuntamenti pubblici i successivi step di avanzamento delle attività - spiega il Vicesindaco della Città di Collegno Antonio Garruto con delega alla progettazione strategica -. I progetti finanziati con i fondi PNRR riguardano investimenti importanti per favorire la crescita, culturale, formativa e l’inclusione sociale della nostra comunità».

Sono stati infatti presentati i cantieri, uno per uno, con l’aggiornamento di un lavoro di percentuale sull’avanzamento dei lavori al momento attuale.

In via Oberdan è al 30% del completamento. La scuola Ex Eti all’80%. La riqualificazione Villaggio Leumann - anche con il contributo del progetto Pinqua - vede lo stato di avanzamento sul lavoro alle aree pubbliche verdi all’80%, gli spazi di aggregazione (come Ecomuseo e centro sociale) al 35%, la riqualificazione degli appartamenti 20%.

Lavori PNRR sin corso anche al Parco della Certosa, con la nuova Biblioteca Ex-Stirerie - PUI lo stato di avanzamento è al 10%, i laboratori per l’ampliamento dell’Università sono al 20%. I lavori per il nuovo asilo nido che arriverà a Paradiso è già al 60%, mentre l’adeguamento strutturale ed efficientamento energetico della scuola Geninatti Crich è al 35%.

“È bene sottolineare che Collegno risulta essere tra le prime città metropolitane in Italia ad avere già concluso quasi le opere - sottolinea Sonia Cambursano, consigliera della Città Metropolitana di Torino con deleghe allo sviluppo economico -. È facile notare quando c’è qualcosa che non va. Ma quando invece emerge un lavoro sinergico tra amministrazioni e cittadini per il miglioramento della qualità della vita vuol dire vivere in un territorio di successo”.