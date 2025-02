Giovane lavoratore abbandonato in pronto soccorso dopo un incidente

Un giovane peruviano di 22 anni è stato abbandonato nel tardo pomeriggio di lunedì 4 febbraio nella camera calda del pronto soccorso dell' ospedale di Rivoli , in condizioni critiche. Il ragazzo, che non aveva alcuna documentazione al momento dell’arrivo, è stato immediatamente ricoverato e trasferito il giorno successivo, martedì 5 febbraio, all’ospedale Cto di Torino, dove le sue condizioni sono progressivamente migliorate. Fortunatamente, il giovane è stato dichiarato fuori pericolo.

I carabinieri della compagnia di Rivoli sono intervenuti sul posto per cercare di ricostruire i dettagli dell'incidente. Dalle prime informazioni emerse, sembra che il giovane lavorasse senza contratto in un cantiere di demolizione di un edificio nella zona. Si ipotizza che ad abbandonarlo in ospedale possa essere stato un collega di lavoro o la persona che lo impiegava in nero, probabilmente dopo un incidente sul posto di lavoro. Le indagini sono ancora in corso per fare chiarezza sulla vicenda e risalire ai responsabili.

“Questo caso, che rende evidente come il crescente fenomeno del lavoro nero, oltre a negare i diritti fondamentali dei lavoratori, espone questi ultimi a rischi gravi, sia in termini di sicurezza sul lavoro che di assistenza sanitaria in caso di infortunio, si inserisce in un quadro più ampio di precarietà e sfruttamento che sta colpendo sempre più lavoratori nel nostro paese.

Condanniamo fermamente questo atto di negligenza e totale mancanza di umanità nei confronti di un lavoratore che, oltre a subire un infortunio, è stato trattato con totale disprezzo, con un'assoluta mancanza di umanità, dignità e rispetto dei diritti fondamentali.

Bisogna estirpare la piaga del lavoro nero che alimenta l'illegalità e danneggia i lavoratori perché non si può più tollerare che i lavoratori vengano trattati come merce usa e getta”, ha dichiarato Sarah Pantò della segretaria della Cgil Torino.

"Siamo preoccupati per la situazione dell’edilizia. Il caso del giovane peruviano 22enne, irregolare in Italia, probabilmente senza fissa dimora, che aveva appena iniziato a lavorare, in nero, in un cantiere edile nel Comune di Collegno ed è stato travolto il 3 febbraio dalle macerie insieme al titolare rumeno una ditta individuale, poi trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Rivoli, ci riporta indietro negli anni, quando, anche a Torino, lavoratori irregolari subivano infortuni sul lavoro e venivano abbandonati al loro destino. Sempre al primo giorno di lavoro...": è quanto dichiara Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro.

"Per evitare di piangere altre vittime – aggiunge il direttore – e perdere i diritti faticosamente acquisiti, è opportuno vigilare di più nei cantieri, anche in quelli privati, e, soprattutto, fare applicare il contratto nazionale edile, che prevede 16 ore di formazione obbligatoria prima di mettere piede in un cantiere. Si potrebbero evitare tanti infortuni e mettere fine all'ipocrisia di vittime neo assunte".

"È assurdo che nel 2025 accadano ancora casi nel genere che purtroppo in passato erano molto più frequenti, fino a quando, grazie all’intervento dei sindacati, dal 1° gennaio 2009 sono state introdotte le 16 ore di formazione preventiva obbligatoria in edilizia". Lo dichiara Giuseppe Manta, segretario generale FenealUil Piemonte, commentando l’episodio del giovane lavoratore peruviano irregolare, travolto dalle macerie.

"Il problema principale però – denuncia Manta – è che gli ispettori sono ancora troppo pochi rispetto ai tanti cantieri presenti, sia pubblici che privati, e hanno poche risorse per intervenire, anche in seguito a nostre segnalazioni. Chiediamo che venga sancito l’obbligo di formazione preventiva anche per le partita Iva individuali di chi opera in edilizia, sempre nell’ambito della bilateralità, unico presidio per garantire sicurezza e legalità".