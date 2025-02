Al via l'ottava edizione del Premio Buscaglione: a Torino la manifestazione a supporto della musica indipendente

Il Premio Buscaglione dedicato alla next big thing della musica italiana torna per la sua ottava edizione. Il Premio Buscaglione selezionerà come di consueto alcuni dei più promettenti artisti emergenti e giovani talenti italiani. Anche quest’anno, il Premio sarà “itinerante”: 4 date in altrettanti live club di Torino e dintorni.





Svelati oggi i nomi dei 10 semifinalisti della categoria Open e dei 5 della categoria Jazz e le prime anticipazioni sull’ottava edizione della manifestazione.

Organizzato dall’Associazione F.E.A, il Premio si svolge con cadenza biennale a Torino ed è intitolato a Fred Buscaglione, con l’obiettivo di celebrare e conservare la memoria dell’iconico artista. Il Premio Buscaglione vuole promuovere la musica emergente dal vivo e negli anni si è consolidato come una delle realtà più importanti del mondo della musica. Da ormai 15 anni il team della manifestazione scopre musicisti e band sul territorio nazionale, contribuendo alla loro crescita attraverso l’inserimento degli artisti in un network di professionisti e musicisti nazionale. Negli anni, il Premio Buscaglione ha premiato gli allora esordienti Lo Stato Sociale e lanciato gli Eugenio In Via Di Gioia.





Sono circa 530 gli iscritti al Premio quest’anno: 1.500 brani per 4.500 minuti di musica.

Dichiara Francesca Lonardelli, organizzatrice del Premio Buscaglione: “Il Premio Buscaglione è arrivato alla sua ottava edizione. Quindici anni di attività in cui abbiamo lavorato per supportare artist* emergenti e contribuire alla valorizzazione della musica dal vivo, collaborando con operatori e operatrici, live club e addette e addetti ai lavori non solo a Torino ma sul territorio nazionale. Questa edizione per noi è speciale, festeggeremo il traguardo dei 15 anni di attività durante le semifinali e le finali del Premio, in alcuni dei live club più importanti di Torino. Diverse le novità che caratterizzano l’edizione di quest’anno, fra cui la possibilità di iscriversi alla categoria Jazz, per ampliare sempre di più il bacino di giovani talenti che desideriamo supportare. Ma le sorprese saranno tante, e le sveleremo nelle prossime settimane”

Si esibiranno nelle finali e semifinali in programma a partire dal 7 marzo in alcuni dei live club più importanti di Torino, al cospetto di una giuria composta da addette e addetti ai lavori.