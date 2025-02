Lingotto Musica, l’omaggio a Ravel di Martha Argerich e dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

I colori del primo Novecento parigino con due leggende del concertismo mondiale. Celebra il modernismo nostalgico di Ravel nel 150° anniversario della nascita l’incontro di Martha Argerich e Charles Dutoit con l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo in programma martedì 11 febbraio, alle 20.30, all’Auditorium Giovanni Agnelli. A quattordici anni dalla sua ultima presenza al Lingotto con Mischa Maisky e la Luzerner Sinfonieorchester diretta da Neeme Järvi, la regina del pianoforte propone uno dei suoi cavalli di battaglia più amati, il Concerto in sol di Ravel. Al suo fianco, la storica compagine monegasca diretta da Dutoit, bacchetta con oltre sessant’anni di carriera nei teatri dei cinque continenti, prosegue l’omaggio al compositore francese con la limpida grazia del Tombeau de Couperin, suite dedicata alla sua patria e agli amici caduti durante la Grande Guerra, e la ricchezza timbrica della trascrizione orchestrale dei Quadri d’una esposizione di Musorgskij. Precede il concerto, alle 18.30 in Sala Berlino, la conferenza introduttiva a cura del musicologo e critico musicale Attilio Piovano (ingresso libero).



Charity Partner della serata è la Fondazione Ricerca Molinette che, in occasione del concerto, promuoverà nel foyer dell’Auditorium del Lingotto attività di raccolta fondi a favore della ricerca scientifica sulle malattie dell’invecchiamento. Nata nel 2001 all’interno dell’Azienza Ospedaliero-Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino”, la Fondazione sostiene in particolare la ricerca traslazionale, che mira a trasferire in ambito clinico i risultati della ricerca di laboratorio attraverso lo sviluppo di nuovi farmaci e terapie. I progetti che la Fondazione ha scelto di prediligere rappresentano una sorta di ponte fra la scienza e la medicina, rispondono a esigenze reali e mettono al centro il paziente e il suo benessere.