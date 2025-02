Bardonecchia, dopo 40 anni ecco il nuovo piano regolatore: attenzione a riuso, sostenibilità e gestione delle calamità

Bardonecchia ha il suo nuovo Piano regolatore: non succedeva da 40 anni e, lo scorso 5 febbraio, ecco arrivato il semaforo verde dall'amministrazione comunale. Il documento precedente risaliva al 5 marzo del 1985.

Il percorso era stato sospeso nel 2000 a seguito dell’entrata in vigore del Piano di Assetto Idrogeologico, mentre i Giochi olimpici invernali del 2006 con le loro varianti urbanistiche avevano ulteriormente posto un freno. E' così ripartito nel 2011, con i cicli di “conferenze di copianificazione” che hanno coinvolto ben tre amministrazioni comunali.

Lo scorso 5 febbraio, dunque, l'ultimo ok. In particolare, fra gli obiettivi strategici principali del nuovo Piano Regolatore, ci sono il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente con particolare attenzione agli elementi ed immobili di valore documentario, storico e paesaggistico. Ma anche una particolare attenzione al sistema delle aree a servizi pubblico, con l’identificazione di oltre 1.000.000 di metri quadrati di aree, suddivise in circa 300 sotto-aree a servizio (parcheggi, sport, servizi culturali ed educativi, generali ed impiantistici).