Patto tra Città Metropolitana e Candia per valorizzare il lago e la sua area protetta

Un lavoro di squadra per valorizzare il Parco del lago di Candia: la Città metropolitana di Torino e il Comune di Candia collaborano alla realizzazione di importanti progetti, nel trentennale dell’istituzione di quello che fu il primo Parco naturale provinciale a livello nazionale.



Tra i lavori in fase di realizzazione c’è un camminamento in sicurezza, adatto anche a fruitori con capacità di movimento ridotte: partendo dall'area attrezzata in riva al Lago e passando per la sede della società Canottieri Candia, il camminamento consentirà di raggiungere la stazione e il paese utilizzando la strada Sottorivara.

"I turisti che frequentano il primo Parco istituito trent’anni fa, potranno cosi raggiungere il suggestivo centro storico di Candia dove si possono ammirare pregevoli dipinti murali e le foto storiche, che raccontano la Candia del tempo che fu. - commenta con soddisfazione il Sindaco Mario Mottino - Dal prossimo anno il camminamento consentirà anche di soffermarsi in via Giulichino, nell’area dell’ex campo sportivo, dove i turisti potranno usufruire di un punto per la ricarica delle biciclette con pedalata assistita, di un percorso salute, di un’area picnic, di giochi per i bambini e di un anfiteatro per spettacoli”. I lavori sono finanziati dal progetto SUA-FSR di cui è capofila il Comune di Ivrea. Il camminamento servirà anche agli atleti che praticano il canottaggio e la canoa-kayak per raggiungere il campo di gara e di allenamento del Lago di Candia.

"Sono quasi terminati anche i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'area della palude e delle zone limitrofe, curati sempre dalla Città metropolitana. - spiega il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo - È stata anche definita la gestione della paratoia del canale Traversaro che collega il lago alla palude. Nel 2024 la sigla di una convenzione tra il Comune di Candia e la Città metropolitanaha consentito l’avvio di un progetto di collaborazione e sinergia, nel cui ambito abbiamo anche assegnato all’amministrazione locale anche un piccolo contributo per la manutenzione delle attrezzature turistiche e sportive nell'area attrezzata e in quella riservata ai canottieri: un segnale di rafforzata collaborazione istituzionale".