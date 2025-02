Da prigioniero misterioso a presidente della Maschera di Ferro

Nel 2002 è stato il prigioniero misterioso e ora è presidente de ‘La Maschera di Ferro’. Maurizio Agliodo è la nuova guida dell’associazione che propone la rievocazione biennale a Pinerolo, riportando la città alle atmosfere del Seicento.

Prende il posto di Isabella Grandis, che rimane nel direttivo come consigliera: “Inizio il mio mandato con un pensiero a chi mi ha preceduto in questo ruolo: Isabella Grandis ha fatto tantissimo per l’associazione, siamo stati fortunati a beneficiare della sua guida sempre attenta e affidabile” rimarca con gratitudine il neopresidente.

Settantatreenne, ma ancora attivo nell’ambito assicurativo, Agliodo da oltre 20 anni è impegnato nel campo del sociale: “Mi dedico al volontariato nelle più svariate declinazioni”.

Ex presidente del Lions Club e segretario del circolo del tennis, Agliodo è coinvolto anche nella ‘Confraternita del Beato Sebastiano Valfrè’: “Ho sempre amato incanalare l’energia che mi resta alla fine delle ore lavorative, in qualcosa di socialmente utile” sottolinea.

Nel 2002 è entrato nel mondo della Maschera di ferro proprio con il ruolo del personaggio misterioso e da allora ha sempre collaborato, prestando il suo dinamismo e la sua voce per presentare la manifestazione: “Per il futuro mi auguro non solo di mantenere la notorietà raggiunta dall’associazione, ma anche di aumentarla provando a farci conoscere da un numero sempre maggiore di spettatori e di catturare maggiormente un pubblico più giovane”.

Non solo parole, ma anche strumenti concreti sono a supporto di questi buoni propositi: “Con i membri del nuovo direttivo abbiamo intenzione di allestire un’opera/musical in collaborazione con la mezzosoprano Rosy Zavaglia, tra il 3 e il 4 ottobre di quest’anno. Non c’è nulla di certo ancora, ma stiamo lavorando in questa direzione. Presentare la maschera di ferro in chiave musical potrebbe diventare uno spettacolo nuovo e dinamico in grado di stupire e attirare sempre più pubblico”.

Nel nuovo direttivo, oltre a Grandis ed Agliodo, rientrano anche i confermati Federico Falco come vicepresidente, ‘Gigi’ Buffa come amministratore, Vito Mosca come segretario e Giorgio Turina come consigliere. Mentre il volto nuovo è il consigliere Mauro Savino.