‘Amiamoci da vivi’: l’Esercito della Salvezza di Torre Pellice esorta a festeggiare San Valentino

Tra Schubert e il Cantico dei cantici, domani, venerdì 14 febbraio, l’Esercito della Salvezza di Torre Pellice festeggia San Valentino. Il movimento religioso con sede in via Cavour 9/corso Gramsci 18, propone un aperitivo con lettura musicale dal Cantico dei cantici. Gildas Ouakatoulou, ufficiale dell’Esercito, arrivato a Torre Pellice lo scorso anno con la moglie Wally Mabwidi, spiega la scelta del titolo ‘Amiamoci da vivi’: “È un’esortazione a vivere l’amore nel presente non ‘nel domani’. Senza rimandare, senza dare per scontato chi abbiamo accanto”. L’idea di celebrare la festa dedicata all’amore nasce dall’osservazione di ciò che accade in paese: “Vediamo persone che vivono in solitudine e spesso non chiedono aiuto perché si vergognano – continua –. Quindi tocca a noi farci avanti per sostenerle mettendo a frutto il nostro amore per il prossimo. Ogni sorriso ogni parola gentile oggi ha un valore immenso”.

Durante la serata verranno eseguiti da Paolo Calzi al pianoforte e Carlo Arnoulet alla voce i lieder di Franz Schubert tratti da ‘Viaggio d’inverno’ ma ci sarà spazio anche per le canzoni popolari delle valli.

L’appuntamento inizia alle 18 ed è richiesta un’offerta minima di 10 euro che servirà a finanziare i progetti di sostegno ai cittadini in difficoltà: “Serviranno a potenziare il nostro sportello di ascolto cioè lo spazio diurno che in sede mettiamo a disposizione per chi è solo e chi ha bisogno di un posto dove trascorrere il tempo al caldo, in mezzo ad altre persone con cui parlare, con libri e gioco di scacchi a disposizione”.