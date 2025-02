Gli Amici del Pellice portano in sfilata l’amore libero

Racconta l’amore libero, che va al di là dei confini di genere, il nuovo carro de Gli Amici del Pellice che quest’anno compiono 25 anni.

‘Chi è senza peccato scagli la prima mela’, questo il titolo, raffigura al centro due innamorati che si abbracciano e poi lentamente si lasciano andare a un bacio. “Quando è l’amore a parlare ha forse senso identificare un genere? Si amano gli uomini, le creature del mondo, i fiori, i paesaggi, i momenti. Nella nostra allegoria vogliamo rappresentare proprio questo: il grande e immenso trionfo che può essere l’amore. I due innamorati non appartengono a un genere specifico, perché vogliamo esprimere l’amore libero, fiero e senza giudizio”, spiegano Gli Amici del Pellice.

L’allegoria rappresentata si estende a ulteriori simboli, riconoscibili nella scena che avvolge i due protagonisti: l’albero, che è la vita, la libertà di amare e la purezza del sentimento; la mela, che è la tentazione; i gufi, che sono la saggezza; un serpente, che è il male e l’astuzia ma anche il portatore di trasformazioni e grandi cambiamenti.

La costruzione del carro, nel capannone di Gemerello, frazione di Cavour, ha richiesto come sempre l’impegno costante dei costruttori, che hanno cominciato a lavorarci a inizio autunno.

Tra i collaboratori del gruppo ci sono conferme, ma spesso arrivano nuove persone. Fondamentale rimane, per il presidente dell’associazione Giosly Chiavazza, il rapporto di fiducia e il rispetto per l’impegno preso: “I fondatori continuano a esserci in modo ‘spirituale’, ci sostengono e ogni tanto vengono a trovarci. Il gruppo dei ragazzi varia, c’è chi va e c’è chi viene, mentre i soci sono sempre tendenzialmente gli stessi. Ogni anno partiamo con delle belle idee e delle belle ipotesi, ma è importante dare il proprio impegno per realizzarle e tirare fuori il carro”.

E per dar vita al carro è necessario disporre di risorse economiche su cui contare. Lo scorso anno l’associazione, di origine lusernese, ha dichiarato la propria volontà di appoggiarsi esclusivamente al Comune di Cavour, che ha intenzione di supportare il lavoro che c’è dietro alla costruzione e con cui era già iniziata una collaborazione in occasione dell’edizione 2023 di Tuttomele. Se durante il Carnevale 2024 gli Amici del Pellice hanno ancora presentato la loro creazione come ‘carro di Luserna di San Giovanni e Cavour’, quest’anno il passaggio è definitivo.

La prima sfilata del carro è stata quella di domenica 2 febbraio a Cumiana, ma il calendario è denso e prevede appuntamenti fino a inizio aprile.