Abiti contraffatti tra Aurora e Porta Palazzo: sequestrati quasi 200 capi taroccati

181 abiti contraffatti sono stati sequestrati nelle ultime settimane, a seguito di un’operazione di polizia giudiziaria di due Comandi della Polizia Locale di Torino, a Porta Palazzo ed Aurora, con il Comando della settima Sezione.



Lo scorso martedì 4 febbraio è stata denunciata per il commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione una persona in Barriera di Milano. La merce contraffatta si trova ora sotto sequestro giudiziario.



"I Comandi di Porta Palazzo e di Aurora-Vanchiglia-Madonna del Pilone, sono molto attivi sul fronte della vigilanza commerciale, vista anche la specificità del territorio, dove si trova il mercato più grande e frequentato di Torino con eventi commerciali di grande richiamo come il Balôn e il Gran Balôn - si legge in una nota della polizia locale.



Negli ultimi mesi, prima dell'Immacolata, gli agenti dei due Comandi avevano trovato in Torino nord un appartamento dove sono stati sequestrati 28 capi già contraffatti con apposizione del marchio, 27 capi ancora da marchiare, 601 accessori vari riportanti i marchi come cerniere e ganci, 2577 marchi di varie case di moda pronti per essere applicati su capi. Messe sotto sequestro anche due macchine per cucire.



In quel caso due persone sono state indagate a piede libero per la contraffazione.