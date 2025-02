L'Under 16 giapponese da lunedì a Cambiano per amichevoli e allenamenti con la In Volley Piemonte

Al primo posto, però, sono arrivate proprio Paola Egonu e compagne, che hanno sconfitto le giapponesi in finale con un sonoro 3-1, aggiudicandosi la competizione. Stesso risultato, ma a parti invertite, lo scorso 23 agosto per le formazioni giovanili delle due nazionali, con l' Under 17 nipponica che ha vendicato la nazionale maggiore eliminando le italiane nella semifinale dei mondiali U17. Le giapponesi hanno poi concluso la manifestazione al secondo posto, perdendo la finale con la Cina, mentre l'Italia ha guadagnato la medaglia di bronzo sconfiggendo Taipei.

La nascita di una nuova rivalità in ambito pallavolistico? Solo il tempo potrà dirlo, ma sicuramente gli ottimi momenti di forma delle due nazionali faranno sì che queste sfide non saranno le ultime. Intanto, al Pala Wojtyla di Cambiano, le giovani atlete della In Volley Piemonte potranno sfidare in amichevole e allenarsi con le giovani nazionali giapponesi, in visita a Torino per uno scambio culturale.

Si tratta dell'Under 16, quelle che tra un anno faranno parte dell'Under 17 e tra qualche anno potrebbero giocare in nazionale maggiore, sfidando a colpi di schiacciate le italiane in qualche finale mondiale o olimpica. La nazionale giapponese sarà in Italia dal 18 al 20 febbraio per la Youth Volley League and Cultural Exchange, l'evento organizzato dalla In Volley per permettere alle proprie atlete e al proprio staff di venire a contatto con le campionesse di un altro paese, conoscere la loro organizzazione e il modo in cui si allenano, e in cambio offrire loro una visita a Torino e l'ospitalità italiana.

Sport, cultura e integrazione