San Valentino: nell'era del web una installazione per ricordare l'Eterno Amore

C'è stato un tempo in cui si impiegava cura per scrivere, su carta, messaggi o lettere da imbucare ed indirizzare al proprio amato o alla propria amata. Un tempo fatto di gesti lenti, cadenzati, ma colmi di sentimenti veri. Stati d'animo dei quali, oggi, non ci accorgiamo quasi più, perché risucchiati da azioni da svolgere nel minor tempo possibile, come il progresso e la società ci impongono di fare.