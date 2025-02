Lutto nel mondo politico torinese: morto Mimmo Lucà, storico leader dei Cristiano sociali

Lutto nel mondo della politica torinese per la scomparsa all'età di 71 anni, a seguito di una breve malattia, all'età di Mimmo Lucà. Nato in Calabria a Gioiosa Ionica, Lucà era arrivato a Torino da giovanissimo dove aveva maturato il suo impegno sociale e politico nelle Acli, di cui era diventato anche presidente locale e vicepresidente nazionale.

Leader dei Cristiano sociali

Storico leader dei Cristiano sociali dall'inizio degli anni '90, è stato anche parlamentare dal 1994 al 2013 per cinque legislature: fu tra i primi ad aderire all'Ulivo. Dopo essere stato funzionario in Regione Piemonte nel settore della sanità, dà vita al Tribunale per i diritti del malato. E' stato anche presidente del Cidis, Consorzio intercomunale di servizi di Orbassano.

I ricordi

A ricordarlo, con un tweet, anche il sindaco Stefano Lo Russo: "Un percorso al servizio del territorio, in politica ed in ambito associativo, sempre attento alle persone: con la scomparsa di Mimmo Lucà ci lascia una figura capace di guardare con attenzione ai bisogni della comunità".