Il Carnevale ecologico e creativo degli ‘Strambicoli’ parte domani da None

Parte domani da None il 14° ‘Carnevale degli Strambicoli’. Un evento unico nel suo genere che si distingue per la sua natura ecologica e creativa, incentrata sulla costruzione di veicoli artigianali e stravaganti, privi di motori e realizzati con materiali di recupero. Gli ‘Strambicoli’ sono vere e proprie opere d’arte in movimento, ideate dalla passione dei partecipanti che si dedicano con entusiasmo alla realizzazione di queste bizzarre creazioni. L’obiettivo del carnevale degli strambicoli è quello di creare un’esperienza sostenibile, divertente e a misura di bambino, promuovendo al contempo il rispetto per l’ambiente. Quest’anno il primo appuntamento è per domenica 16 febbraio, alle 12, a None, dove la festa avrà inizio con una parata che promette di incantare grandi e piccini. “La sfilata sarà preceduta da un pranzo a base di polenta e salsiccia, organizzato dalla Pro Loco e dalla sezione alpini di None, a cui sono invitati tutti i partecipanti al carnevale – racconta Elisa Merlino della Pro Loco di None –. Il percorso parte da via Bignone, poi passeremo per piazza Cavour, andremo verso la residenza ‘San Giovanni’ per salutare gli ospiti, e infine torneremo in piazza per il gran finale, con gli alpini e la Pro Loco pronti a distribuire bugie e vin brulé”.

Un aspetto che rende il ‘Carnevale degli Strambicoli’ speciale è il fatto che non sono richieste doti particolari per creare un veicolo strampalato. Bastano cartone, giornali, vecchi mobili e tanta fantasia. Questo permette anche a chi non è un esperto artigiano di contribuire con la propria creatività.

“Io faccio parte di un gruppo chiamato ‘La merenda di Cleopatra’, nato dalla fusione di due gruppi che partecipavano agli Strambicoli. Il tema del nostro carro, quest’anno, sarà ‘Pennellate di genio’. Rappresenterà dei pupazzi ispirati a Salvador Dalì, Vincent Van Gogh e Frida Kahlo, mentre il corteo che ci accompagnerà a piedi sarà popolato da pittori e famosi personaggi di dipinti, con bambini travestiti da coloratissimi girasoli”. Dopo il debutto di domani il ‘Carnevale degli Strambicoli’ proseguirà con altri tre eventi: a Vinovo sabato 22 febbraio, alle 14, ad Airasca sabato 1° marzo, alle 14, e a Volvera domenica 2 marzo, alle 14,30.