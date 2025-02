FILM- Il ritorno di Captain America ha il volto di Anthony Mackie. Ma il vero "colpo" è Harrison Ford

Era il 2011 quando usciva nelle sale il primo Captain America interpretato da Chris Evans. A quasi quindici anni di distanza, la Marvel propone una nuova versione dell'iconico supereroe interpretato da Anthony Mackie.

La Marvel, dopo il grande successo della saga degli Avengers, sta ora invece collezionando tutta una serie di insuccessi. Ora, nel tentativo di avviare una nuova fase, ci prova con Captain America: Brave New World, che però non si differenzia dalla regola applicata dalla Marvel agli ultimi suoi prodotti, ovvero la necessità di vedere tutte le serie televisive per poter capire i film, creando così molta confusione. Si tratta comunque del prodotto più riuscito degli ultimi anni, insieme a Deadpool & Wolverine. L'idea migliore di tutto il film è quella di fare interpretare ad Harrison Ford, che è stato chiamato a sostituire il compianto William Hurt, il presidente degli Stati Uniti, ed è una scelta più che azzeccata pensando a tutti i personaggi iconici che ha interpretato nella sua straordinaria carriera.