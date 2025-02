Un "Cristallo di luce" illumina l’Envi Park di Torino

In questo senso, "Cristallo di Luce" è molto più di una semplice installazione: è un’opera che racconta una nuova idea di società, più sostenibile, resiliente e connessa alla natura. La sua struttura monumentale in acciaio, alluminio e vetro richiama le geometrie del paesaggio alpino torinese e si distingue per la sua tecnologia eco-friendly. L’opera è alimentata interamente da energia solare, grazie a pannelli fotovoltaici integrati, e restituisce alla comunità l’energia non utilizzata attraverso quattro prese USB-C disponibili gratuitamente per la ricarica di dispositivi elettronici. Un gesto simbolico ma anche concreto: il "Cristallo di Luce" produce circa 900 kWh all’anno, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale. All’interno dell’installazione, un ulivo – uno dei primi strumenti dell’umanità per trasformare la luce solare in energia – funge da elemento simbolico e rafforza il messaggio di connessione tra uomo e natura. Scroppo ha voluto precisare che il "Cristallo di Luce" non nasce per stupire, ma per meravigliare, per evocare quella bellezza che ci unisce come esseri umani.

Inserendosi nel circuito di Luci d’Artista, l’opera si propone di trasformare lo spazio pubblico in un luogo di interazione e scoperta. Un’installazione viva, destinata a evolversi nel tempo con possibili integrazioni tecnologiche, mantenendo sempre fede alla sua anima ecosostenibile e partecipativa.

L’evento inaugurale ha avuto inizio con un momento conviviale attorno all’opera, durante il quale i presenti hanno potuto osservarne i dettagli prima dell’accensione ufficiale alle 18:00. Il momento clou è stato accompagnato da una performance sonora interattiva curata da The Sharing, che ha reso l’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente.

Grazie a questa interazione, il pubblico ha potuto diventare parte attiva dell’opera, sperimentando in prima persona l’unione tra luce, suono e spazio.