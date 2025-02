Incidente al centro d'incontro: "Inaccettabile che siano i cittadini a intervenire"

Il video dei due anziani in bilico sul tetto, mentre puliscono le grondaie del centro di incontro di piazza Stampalia 85 dalle foglie, ha fatto il giro del web. Un caso che ha allarmato molto anche il presidente della Circoscrizione 5, Enrico Crescimanno.

L'intervento dei pensionati-operai, infatti, avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Basta guardare con attenzione le immagini: uno di loro si sposta sul tetto aiutandosi addirittura con un bastone.

"Desidero esprimere la mia preoccupazione per l’incidente avvenuto al Centro d’incontro - dichiara Crescimanno -, dove due anziani sono saliti sul tetto per pulire le grondaie. Questo gesto, sebbene motivato dalla buona volontà e dalla necessità di mantenere il nostro spazio comune, ha messo a rischio la loro vita. È inaccettabile che i cittadini debbano intervenire in situazioni di pericolo a causa della mancanza di interventi immediati da parte delle autorità competenti. La sicurezza dei nostri anziani deve essere una priorità e vigileremo per l’ intervento in programmazione per riparare la struttura e garantire un ambiente sicuro per tutti".