Spettacoli, mostre e iniziative: tanti gli eventi organizzati dal Comune di Alpignano

"Giornata Internazionale della donna" , quattro appuntamenti

- Sabato 8 marzo, ore 10:00 – Via Boneschi

Intitolazione area pubblica (già Manifattura Boneschi) a Anna Maria Gennari Bonadies, Sindacalista e Parlamentare. E' noto il suo significativo contributo nella causa dell'emancipazione dei lavoratori e in particolare delle donne lavoratrici nelle battaglie dei Cotonifici Valle Susa del 1960.

Interverranno, Lucia Centillo Segreteria dello SPI/CGIL Torino, Donatella Bonadies, figlia di Anna Maria Gennari Bonadies, Sergio Andreotti, Segretario Responsabile SPI Lega 16 Alpignano e Steven Giuseppe Palmieri, Sindaco di Alpignano.

Parteciperà la Società Filarmonica di Alpignano.

- Sabato 8 marzo, ore 15:00 – Salone Cruto Via Matteotti 2

Presentazione della Consulta per le donne del Comune di Alpignano, di recente istituzione.

Seguirà l'inaugurazione della mostra fotografica “La trama e l'ordito di una vita tessuta per le donne”. La mostra sarà aperta anche domenica 9 e lunedì 10 marzo, dalle ore 15:00 alle 18:00.

La giornata si concluderà con il reading teatrale “7 minuti” di Firmato Donna, regia di Silvia Mercuriati.

- Venerdì 14 marzo, ore 21:00 – Salone Cruto via Matteotti 2

Spettacolo teatrale “Per soli uomini” di e con Valentina Veratrini, alla chitarra Michele Ruggiero.

Avete mai pensato a quanti pezzi della realtà sono studiati, costruiti, realizzati in base alle esigenze maschili e non a quelle femminili? Dai bagni pubblici alle ricerche mediche, dall'altezza dei sedili ai requisiti per passare i colloqui di lavoro.

Un viaggio dolce-amaro nel maschilismo della progettazione del mondo!

- Sabato 15 marzo, ore 15:00 – Via Pianezza 36 “Parco Aldo Moro”

JTWIA On The Road – Camminata sul percorso rosa permanente di Alpignano, per promuovere la prevenzione, i corretti stili di vita, l'inclusione e la parità di genere.

Maggiori dettagli sul sito comunale https://www.comune.alpignano.to.it/crpTq

"Carnevale di Alpignano"

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Alpignano su incarico e con la collaborazione del Comune di Alpignano.

- venerdì 21 febbraio, ore 20:00 - Salone Pro Loco Via Arnò 33

Investitura delle maschere di Alpignano, interpretate da Luca Bilardo e Irene La Mattina del Gruppo Scout Alpignano. Buffet di benvenuto. La serata si concluderà con musiche e danze.

Sono già 30 le maschere degli altri Comuni che parteciperanno

- Domenica 9 marzo, dalle ore 14:30

Sfilata allegorica con partenza da Piazza Unità d'Italia e arrivo nel piazzale di via Cavour. Dj set, Street Food e premiazioni.

Il tema di quest'anno è pace e armonia, sarà un carnevale tondo di pace perché vuole essere vissuto in una visione "a tutto tondo" del mondo e dello stare insieme in gioia e armonia.

Maggiori dettagli sul sito del Comune https://www.comune.alpignano.to.it/crpSc